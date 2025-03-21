Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с революцией

Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией

Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветными революциями. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер республики Александр Вулин.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы всегда поддерживают Белград в борьбе против цветных революций, а также знают, какая опасность нависла над балканской страной.

По его словам, спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских специалистов к расследованию обстоятельств митинга 15 марта.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.

Ранее премьер-министр Сербии Вучевич обратился к Вэнсу.