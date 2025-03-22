На Украину могут отправить миротворцев из Азии и Южной Америки

Repubblica: Запад может отправить на Украину миротворцев из Азии и Южной Америки

Западные страны рассматривают возможность отправки на Украину миротворческого контингента из стран Азии и Южной Америки. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

«(Предлагается отправить на Украину. – прим. ред.) голубые каски из Азии и Южной Америки. Предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении издания.

Миротворцы из Азии и Южной Америки, как предполагается, составят первый контингент войск. Вторым, пишет газета, будет состоять из так называемой «коалиции желающих» из стран Европы. Этот миротворческий контингент, предположительно, разместится на западной границе Украины.

22 марта сообщалось, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.