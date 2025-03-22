Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский приехал на границу ДНР

Зеленский прибыл на границу ДНР и Днепропетровской области
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на границу Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Спасибо всем нашим защитникам и защитницам», — заявил он.

Зеленский поблагодарил всех людей, которые помогают и поддерживают украинскую сторону.

До этого Зеленский назвал шагом назад договоренность о частичном прекращении огня, достигнутую в ходе разговора российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По его словам, если стратегия Белого дома требует делать шаги назад, то Украина будет вынуждена с ними согласиться.

Недавно украинский лидер согласился с предложением Трампа прекратить удары по энергетическим объектам сторон конфликта. Как отмечало Bloomberg, об этом украинский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с главой Белого дома 19 марта.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Зеленского за слова о туризме в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами