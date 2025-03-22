Зеленский приехал на границу ДНР

Зеленский прибыл на границу ДНР и Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на границу Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Спасибо всем нашим защитникам и защитницам», — заявил он.

Зеленский поблагодарил всех людей, которые помогают и поддерживают украинскую сторону.

До этого Зеленский назвал шагом назад договоренность о частичном прекращении огня, достигнутую в ходе разговора российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По его словам, если стратегия Белого дома требует делать шаги назад, то Украина будет вынуждена с ними согласиться.

Недавно украинский лидер согласился с предложением Трампа прекратить удары по энергетическим объектам сторон конфликта. Как отмечало Bloomberg, об этом украинский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с главой Белого дома 19 марта.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Зеленского за слова о туризме в Крыму.