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Вучич ответил на вопрос «о попытке усидеть на двух стульях» в отношениях с Россией

Вучич заявил о независимой политике Сербии в отношении России

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Darko Vojinovic/AP

Сербия проводит независимую политику в отношении России, а стратегической целью является полноправное членство в Европейском союзе. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в передаче Hardtalk на телеканале «Би-би-си».

«У меня только один стул. Нет двух стульев. И это означает, что мы принимаем собственные решения. Это означает, что мы поддержали Украину, когда речь зашла о гуманитарной и финансовой помощи», — заявил сербский лидер в ответ на вопрос ведущего о попытке «усидеть на двух стульях», отказываясь ввести санкции против России.

Также Вучич уточнил, что после начала специальной военной операции на Украине объем товарооборота между Белградом и Москвой сократился в два раза.

Также сербский президент напомнил, что предпринимаются различные попытки диверсифицировать источники энергии, для чего был построен газовый интерконнектор. Вучич пояснил, что этот газопровод соединяет Сербию с Болгарией и это одна из причин, почему Сербия начала не только вести переговоры, но и покупать газ у Азербайджана, несмотря на поступающие большие объемы газа из России.

21 ноября министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович сообщил, что Белград надеется подписать новое соглашение по газу с Москвой весной 2025 года на тех же условиях.

12 ноября Вучич на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) заявил, что европейские страны, которые потребляют сжиженный природный газ из США, сами будут вынуждены просить у Москвы природный газ из России, когда американские власти сократят поставки ресурса.

В конце октября вице-премьер Сербии Александар Вулин выразил благодарность России за прозрачные и стабильные поставки газа по честной цене.

Ранее Вучич назвал «ненормальными» тех, кто думают, будто Путин блефует.

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