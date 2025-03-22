Михеев: РФ не нуждается в разрешениях или запретах Запада относительно Крыма

Вопрос признания или непризнания российского статуса Крыма со стороны США не является ключевым для России. Об этом заявил политолог Сергей Михеев, передает РИА Новости.

«Признают — хорошо, не признают — и без них обойдемся. <...> Если США захотят признать Крым — мы возражать не будем, если не захотят — мы в их разрешениях не нуждаемся», — сказал он.

Накануне американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта.

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.