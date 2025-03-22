Уиткофф: Путин очень умный человек, как и все экс-сотрудники КГБ

Президент России Владимир Путин очень умный человек, в КГБ Советского Союза шли лишь умные люди. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Путин очень умный парень… В былые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране», — подчеркнул он.

До этого Уиткофф рассказал, что президент США Дональд Трамп получил портрет в подарок от Путина.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Глава Белого дома заявил, что во время разговора российский лидер показал себя сильным и твердым человеком. Президент США подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо», и выразил уверенность, что он настроен положить конец продолжающемуся конфликту на Украине.

В конце января Трамп рассказал, что он с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным. Также американский президент выразил надежду, что его контакт с российским лидером состоится «очень скоро».

Ранее в Кремле заявили о подготовке ко встрече Путина и Трампа.