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Спецпосланник Трампа назвал одно важное качество Путина

Уиткофф: Путин очень умный человек, как и все экс-сотрудники КГБ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин очень умный человек, в КГБ Советского Союза шли лишь умные люди. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Путин очень умный парень… В былые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране», — подчеркнул он.

До этого Уиткофф рассказал, что президент США Дональд Трамп получил портрет в подарок от Путина.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Глава Белого дома заявил, что во время разговора российский лидер показал себя сильным и твердым человеком. Президент США подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо», и выразил уверенность, что он настроен положить конец продолжающемуся конфликту на Украине.

В конце января Трамп рассказал, что он с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным. Также американский президент выразил надежду, что его контакт с российским лидером состоится «очень скоро».

Ранее в Кремле заявили о подготовке ко встрече Путина и Трампа.

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