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В Крыму обратились к украинцам после слов Зеленского

Глава парламента Крыма Константинов: русский Крым удивит украинцев
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Граждане Украины, которые могут принять решение посетить Крым, к своему большому удивлению увидят то количество изменений в лучшую сторону, которое было сделано за 11 лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров», — подчеркнул он.

По словам Константинова, за 11 лет регион «фантастически» изменился в лучшую сторону.

20 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах региона было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в США назвали центральный вопрос конфликта на Украине.

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