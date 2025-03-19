Программа перевооружения Евросоюза ReArm EU ставит под угрозу экономическую стабильность Европы и нарушает базовые финансовые критерии ЕС. С такой критикой выступил евродепутат Гаральд Вилимски, глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, передает пресс-служба фракции.

«В то время как миллионы европейцев страдают от инфляции и роста цен, Брюссель планирует выделить до 800 млрд евро на военные цели, финансируя их через новые долги и ослабление Маастрихтских критериев. Это сознательный шаг, который подрывает основы экономической дисциплины ЕС», — отметил он.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жертвует стабильностью Европы и ведет ЕС к опасной эскалации в политике безопасности.

Маастрихтские критерии, устанавливающие пределы госдолга (60% ВВП) и дефицита бюджета (3% ВВП), являются основой финансовой стабильности ЕС. Их смягчение для финансирования ReArm EU, по мнению Вилимски, создает риски долгового кризиса.

14 марта издание Politico, ссылаясь на проект «Белой книги» ЕС по обороне, писало, что Европа планирует осуществить большой план по перевооружению политического блока якобы из-за российской угрозы.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.