Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф рассказал о подходе Трампа к диалогу с Ираном

Уиткофф: Трамп хочет избежать применения силы против Ирана
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен решить проблему ядерной программы Ирана посредством диалога, а не применения силы. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, он (Трамп — «Газета.Ru») хочет иметь дело с Ираном, проявляя уважение. Он хочет построить с ними доверительные отношения, если это возможно. И в этом заключается его директива своей администрации. Надеюсь, что иранцы воспримут это положительно», — сказал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что Трамп не хочет решать вопросы путем военного конфликта. По его словам, подобные меры могут быть приняты для урегулирования накалившейся ситуации.

7 марта Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой, однако хотел бы урегулировать проблему путем диалога. При этом он признал, что с его подходом по Тегерану могут согласиться не все американские чиновники.

В этот же день президент США заявил, что Тегеран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в ближайшее время столкнуться с последствиями. По его словам, между США и Ираном сложилась напряженная ситуация, и очень скоро должно что-то произойти.

Ранее лидер Ирана отверг переговоры с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами