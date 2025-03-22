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Руководителю МВД Перу выразили вотум недоверия

Парламент Перу выразил вотум недоверия главе МВД из-за ситуации с преступностью
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Depositphotos

Конгресс Перу выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что вотум недоверия был выражен министру за его политическую ответственность и неспособность противостоять волне преступности, с которой столкнулась страна.

Президент Перу Дина Болуарте подтвердила, что исполнительная власть подчинится решению парламента, но пока не назвала нового главу МВД.

До этого сообщалось, что премьер-министр Франции Франсуа Байру избежал второго за день вотума недоверия со стороны депутатов после проведения законопроектов на 2025 год в обход голосования в парламенте.

В понедельник, 3 февраля, левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинула Байру два вотума недоверия после того, как Байру решил «под свою ответственность» утвердить проекты о госбюджете и бюджете соцстрахования без голосования парламента. Премьер отмечал, что Франция впервые за почти 70 лет с момента основания Пятой республики, все еще живет без бюджета.

Ранее парламенту Словакии не хватило депутатов для заседания по недоверию Фицо.

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