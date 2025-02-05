Премьер Франции избежал очередного вотума недоверия

Премьер-министр Франции Франсуа Байру избежал второго за день вотума недоверия со стороны депутатов после проведения законопроектов на 2025 год в обход голосования в парламенте. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 122 депутата выступили «за» вотум, «против» высказались 289 парламентариев.

За предыдущий вотум недоверия проголосовали 128 депутатов.

В понедельник, 3 февраля, левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинула Байру два вотума недоверия после проведения им сначала законопроекта о бюджете, а потом о бюджете соцстрахования без голосования парламента.

Причиной тому послужило решение Байру на заседании Национального собрания о том, что правительство Франции примет бюджет на 2025 год под свою ответственность в обход парламента.

До этого правительство самого молодого премьер-министра Франции Габриэля Атталя ушло в отставку после неожиданного результата досрочных парламентских выборов, пробыв у власти менее одного года — с января по сентябрь 2024 года.

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