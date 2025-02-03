Во Франции утвердят проект бюджета в обход парламента

Байру поручил принять проект бюджета Франции на 2025 год в обход парламента

Правительство Франции примет бюджет на 2025 год под свою ответственность в обход парламента, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру на заседании Национального собрания. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ни одна страна не может жить без бюджета, особенно Франция. Байру отметил, что государство, впервые за почти 70 лет с момента основания Пятой республики, все еще живет без бюджета.

Премьер добавил, что в соответствии с Конституцией Франции он обязал правительство страны принять текст паритетной согласительной комиссии, который был дополнен техническими и координационными поправками.

В ответ на это левая оппозиционная партия «Неподчинившаяся Франция» решила выдвинуть вотум недоверия правительству Байру.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика удвоит свой оборонный бюджет.

По его словам, соответствующее решение будет принято после окончания действия двух законов о военных программах. В стране также будут запущены крупные проекты. Будут утверждены стратегические решения, которые позволят желающим сражаться за интересы государства в момент возникновения необходимости.

Ранее Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабмину.