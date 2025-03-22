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Уиткофф объяснил, почему США не могут вечно финансировать Украину

Уиткофф: США не могут вечно давать деньги Киеву из-за рисков ядерного конфликта
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соединенные Штаты Америки не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны», — отметил он.

Уиткофф также обратил внимание на то, что «в конечном итоге это риск любого вида ядерного воздействия».

В декабре президент РФ Владимир Путин сообщил, что обновленная ядерная доктрина России подразумевает защиту от новых военных рисков, которые могут стать угрозами суверенитету страны. В рамках доктрины также поднимается вопрос о повышении ответственности неядерных государств, которые могут участвовать в агрессии против России совместно с ядерными державами. Если такие страны и их союзники создадут угрозу суверенитету и самому существованию России, «мы считаем себя вправе применить против них ядерное оружие», отметил он.

Путин также подчеркнул, что любые аналогичные угрозы для союзника России, Белоруссии, будут рассматриваться как угрозы для самой России.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.

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