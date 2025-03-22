Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине

Уиткофф: есть условия, которые требуются России для прекращения огня на Украине
close
Leah Millis/Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об условиях Москвы для прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что существуют условия, которые потребуются российской стороне для окончательного прекращения огня.

Уиткофф добавил, что «это сложное дело».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего разговора с Владимиром Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто «очень скоро», отметив, что ведутся переговоры по соглашению.

18 марта президенты России и США провели телефонные переговоры. Как сообщал Кремль, в ходе разговора Трамп предложил обеим сторонам конфликта отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. Российский лидер поддержал инициативу и поручил военным подготовить соответствующие меры.

Ранее Business Insider заявил, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами