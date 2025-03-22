Уиткофф рассказал об условиях для прекращения огня на Украине

Уиткофф: есть условия, которые требуются России для прекращения огня на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об условиях Москвы для прекращения огня в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что существуют условия, которые потребуются российской стороне для окончательного прекращения огня.

Уиткофф добавил, что «это сложное дело».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего разговора с Владимиром Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто «очень скоро», отметив, что ведутся переговоры по соглашению.

18 марта президенты России и США провели телефонные переговоры. Как сообщал Кремль, в ходе разговора Трамп предложил обеим сторонам конфликта отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. Российский лидер поддержал инициативу и поручил военным подготовить соответствующие меры.

Ранее Business Insider заявил, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.