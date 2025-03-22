В США заявили о признании Зеленским невозможности вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак признали, что республика не сможет стать членом НАТО. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.

«Что касается НАТО, то я думаю, что Зеленский и его правая рука Ермак, я полагаю, что они в основном признали, что они (Украина — «Газета.Ru») не станут членом НАТО», — сказал спецпосланник.

14 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс больше нет в повестке дня.

17 марта глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

Ранее Зеленский признал, что Украину не хотят видеть членом НАТО.