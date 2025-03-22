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Лидер Северной Кореи пожелал России победы

ЦТАК: Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пожелал России победы и процветания
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Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу пожелал России победы и процветания. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Он пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только победа, процветание, счастье и удача», — говорится в публикации.

Ким Чен Ын подчеркнул, что специальная военная операция на Украине демонстрирует несгибаемую силу российского народа.

Кроме того, лидер КНДР попросил передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину.

Накануне Шойгу рассказал, что его встреча с северокорейским лидером продолжалась больше двух часов. Шойгу отметил, что обсудил с Ким Чен Ыном начало диалога между Москвой и Вашингтоном, а также «все то, что происходит на Украине». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Северокорейском полуострове.

Кроме того, Шойгу передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что российский лидер уделяет пристальное внимание реализации достигнутых договоренностей.

Ранее Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину.

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