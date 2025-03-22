Мэр Стамбула отверг все обвинения

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все обвинения в ходе дачи показаний. Об этом сообщил телеканал Sözçü TV.

«Расследование направлено на клевету и совершение преступлений; в расследовании нет никакой логической, правовой или убедительной стороны», — сказал глава города.

По информации телеканала, Имамоглу давал показания на протяжении трех часов. Судебное заседание по делу мэра Стамбула может состояться в субботу в 21:00 по местному времени (совпадает с мск).

Главу города задержали 19 марта. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, центральные улицы Стамбула закрыли, а основные соцсети и мессенджеры заблокировали.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган впервые высказался о задержании мэра Стамбула и протестах.