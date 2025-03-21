Пашинян назвал срок проведения голосования по принятию новой конституции Армении

Пашинян: в 2027 году может пройти голосование по принятию новой конституции

Власти Армении собираются провести голосование по принятию новой конституции республики в 2027 году. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«В нашей повестке есть вопрос конституционных изменений. Он намечен на 2027 год. В нашей правящей силе есть мнения о необходимости провести конституционные процессы параллельно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Но это исключительно внутриполитический процесс», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что это не может не иметь глобального и регионального воздействия.

19 февраля Пашинян заявил, что его стране нужна новая конституция. По его словам, все референдумы, которые проводились для принятия действующей конституции, являются нелегитимными в глазах общественности.

Позже сообщалось, что Пашинян предложил исключить из преамбулы конституции упоминание Декларации независимости Армении, в которой фигурировала упраздненная Нагорно-Карабахская Республика. Вместо этого премьер намерен использовать формулировку, базирующуюся на концепции «Реальная Армения», не содержащую ссылок на Карабахский регион.

Ранее Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном.