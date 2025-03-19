Пашинян готов подписать мир с Азербайджаном

Пашинян готов поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность поставить свою подпись под мирным договором по урегулированию с Азербайджаном. Об этом глава кабмина сообщил в своем Telegram-канале.

«Я готов подписать этот документ», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, проект соглашения между Ереваном и Баку согласован.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме заявил, что Ереван принял предложения Баку касательно двух последних несогласованных пунктов документа.

При этом 16 марта министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с армянской территории.

Ранее сообщалось, что Ереван готов отозвать иски в международных судах против Баку.