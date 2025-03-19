Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян готов подписать мир с Азербайджаном

Пашинян готов поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном
close
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность поставить свою подпись под мирным договором по урегулированию с Азербайджаном. Об этом глава кабмина сообщил в своем Telegram-канале.

«Я готов подписать этот документ», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, проект соглашения между Ереваном и Баку согласован.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме заявил, что Ереван принял предложения Баку касательно двух последних несогласованных пунктов документа.

При этом 16 марта министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с армянской территории.

Ранее сообщалось, что Ереван готов отозвать иски в международных судах против Баку.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами