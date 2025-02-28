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Пашинян решил отредактировать конституцию Армении

Hraparak: Пашинян намерен вынести на референдум вопрос об изменении в конституции
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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вынести на всенародный референдум поправки к конституции страны. Об этом сообщает армянское издание Hraparak со ссылкой на собственные источники в правящей партии.

Согласно публикации, Пашинян предлагает исключить из преамбулы конституции упоминание Декларации независимости Армении, в которой фигурировала упраздненная Нагорно-Карабахская Республика. Вместо этого, премьер намерен использовать формулировку, базирующуюся на концепции «Реальная Армения», не содержащую ссылок на Карабахский регион.

Источники в Hraparak подчеркивают, что данная инициатива Пашиняна не нашла поддержки внутри его собственной партии. Тем не менее, премьер-министр, по всей видимости, намерен реализовать свой план вне зависимости от мнения партийных соратников.

На днях Пашинян сообщил, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения, переговоры по оставшимся двум вопросам продолжаются. Он подчеркнул, что одна из двух статей, по которым сторонам пока не удалось договориться, касается размещения войск третьих стран вдоль границ. В другой — говорится о спорах в международных судах, добавил Пашинян.

Ранее разведка Армении оценила, возможна ли война с Азербайджаном в 2025 году.

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