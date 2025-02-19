Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к гражданам заявил, что стране нужна новая конституция. Его слова передает ТАСС.

По его словам, все референдумы, которые проводились для принятия действующей конституции, являются нелегитимными в глазах общественности.

«Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа», — отметил Пашинян.

До этого Пашинян говорил, что предложение парламента о вступлении Армении в ЕС соответствует политике правительства страны. Он пояснил, что таким образом правительство Армении предложит народу республики широкие возможности выбора, представив все варианты политического будущего для страны. При этом Пашинян отметил, что власти не должны давать народу ложных ожиданий, что страна якобы уже является частью ЕС или кандидатом на вступление.

Ранее премьер Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза.