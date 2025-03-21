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Министр обороны Украины примет участие в переговорах Киева и США в Саудовской Аравии

Зеленский: Умеров поучаствует в переговорах Украины и США в Саудовской Аравии
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава украинского минобороны Умеров примет участие в переговорах Украины и США, которые 24 марта пройдут в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге со своим чешским коллегой Петром Павелом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Команда будет на достаточно высоком уровне, это технически-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны, и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными», – сказал украинский лидер.

11 марта в Джидде прошли переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева участие принимали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляли госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц.

Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.

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