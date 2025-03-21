Зеленский сделал заявление о миротворцах на Украине

Зеленский отверг идею Макрона о миротворческой миссии под эгидой ООН на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает против идеи о создании в стране миротворческой миссии под эгидой ООН. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Мы не рассматриваем ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности», — сказал он.

Накануне британская газета Telegraph написала, ссылаясь на источники, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает альтернативу отправке миротворческого контингента европейских стран на Украину, предлагается начать деятельность миссии ООН в этой стране. По информации издания, речь идет о возможной отправке на Украину миссии ООН в целях контроля за соблюдением потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.