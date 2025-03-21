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Макрон предложил альтернативу плану отправить миротворцев на Украину

Telegraph: Макрон изучает возможность отправки миссии ООН на Украину
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает альтернативу отправке миротворческого контингента европейских стран на Украину, предлагается начать деятельность миссии ООН в этой стране. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Макрон изучает альтернативу плану (премьера Британии Кира. – прим. ред.) Стармера по Украине, связанную с ООН… Макрон активно изучает альтернативы введению европейских войск на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идет о возможной отправке миссии ООН в целях контроля за соблюдением потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом.

При этом отмечается, что миротворческие операции ООН требуют одобрения Совета Безопасности, где Россия и США имеют право вето.

21 марта телеканал «Би-би-си» сообщал, что европейский миротворческий контингент может никогда не появиться на Украине по нескольким причинам, главные из которых — позиция России и нехватка солдат в Европе.

19 марта бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы Стармера и Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

Ранее Захарова заявила о риске столкновения войск РФ и НАТО из-за Макрона.

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Переговоры о мире на Украине
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