Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления Киева о якобы обстреле российскими военными газораспределительной станции «Суджа». Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что подобные обвинения лишний раз показывают, что киевский режим не заслуживает доверия.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинских военных по ГИС «Суджа» в Курской области демонстрирует нежелание Киева к мирному урегулированию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на газораспределительной станции «Суджа», произошедшего в ночь на 21 марта. По данным СК РФ, украинские военные нанесли целенаправленный удар по станции, обеспечивавшей транзит российского газа в Европу, причинив ей значительные повреждения.

Ранее эксперт объяснил, зачем ВСУ понадобилось взрывать ГИС «Суджа».