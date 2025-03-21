Мирошник: удар по ГИС «Суджа» говорит о неготовности Украины к урегулированию

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газораспределительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области демонстрирует нежелание Киева к мирному урегулированию. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Слова кардинально противоречат действиям. Говорить они могут все, что угодно, но делают все с точностью до наоборот», — сказал он.

Мирошник отметил, что Украина не имеет желания идти на компромиссы для урегулирования военного конфликта. Он подчеркнул, что Киев «взрывает то, до чего может дотянуться».

«Россия останавливает свои дроны. Почувствуйте разницу, это должно стать ярким подтверждением нежелания Киева идти на какие-либо договоренности по урегулированию», — пояснил посол.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с целью провокации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле высказались о нарушении «энергетического перемирия» Украиной.