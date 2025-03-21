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Эксперт объяснил, зачем ВСУ понадобилось взрывать ГИС «Суджа»

Аналитик Юшков: ВСУ взорвали ГИС Суджа по политическим мотивам
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Кадр из видео/Telegram-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали газоизмерительную станцию (ГИС) »Суджа» по политическим мотивам. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией», — пояснил аналитик.

Он напомнил, что Словакия обещала блокировать решения Евросоюза о выделении Киеву дополнительной помощи, если транзит газа через Украину не будет восстановлен. Сейчас, по его словам, украинское руководство может заявить, что газопровод неисправен и возможности возобновить поставки топлива нет.

В ночь на 21 марта украинские военные нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу. В Следственном комитете России сообщили, что в результате атаки этот объект получил существенные повреждения. Удар, как заявили в ведомстве, носил целенаправленный характер.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на станции «Суджа».

Ранее СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область.

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