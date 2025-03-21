В США раскрыли планы Трампа по созданию самого дорогого истребителя в истории

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается объявить о создании «многомиллиардного истребителя». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По предварительным данным, выступление Трампа пройдет в пятницу, 21 марта, в Белом доме. По данным издания, самый дорогой истребитель в истории будет представлять собой сложный самолет, созданный для сдерживания Вооруженных сил Китая в предстоящие десятилетия.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что Пентагон 21 марта должен рассказать основателю SpaceX Илону Маску о секретном плане Вооруженных сил (ВС) США на случай войны с Китаем.

Более подробные детали предстоящей встречи неизвестны. Позже, по данным газеты, президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях отрицал, что брифинг будет посвящен Китаю.

10 марта директор Американского института на Тайване Реймонд Грин заявил, что США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине. По его словам, Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в МИД КНР высказались об отношениях с США.