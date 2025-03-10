В США заявили, что Белый дом переключится на военные потребности Тайваня после Украины

Грин: США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после Украины

США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил директор Американского института на Тайване Реймонд Грин, передает РИА Новости.

«Мы прилагаем усилия для ускорения поставок, особенно вооружений для асимметричных боевых действий, поскольку они имеют для Тайваня наибольшее значение», — сказал он.

Грин заявил, что Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе.

1 декабря 2024 года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Глава МИД КНР Ван И, комментируя отношения с США, заявил, что ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.

Ранее Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем.