В МИД заявили, что Франция раздувает миф о российской угрозе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция болезненно воспринимает усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, администрация президента Франции Эммануэля Макрона «в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об «экзистенциальной российской угрозе».

«Задача понятна — закрепить в сознании французов «образ врага», оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов», — добавила Захарова.

До этого Макрон заявлял, что Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России.

19 марта Еврокомиссия обнародовала план милитаризации регионального содружества до 2030 года. В том числе в документ были включены инициативы, касающиеся поддержки Украины «путем увеличения военной помощи».

Ранее Макрон призвал Европу вооружаться, чтобы избежать войны.