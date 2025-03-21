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В Венгрии высказались о гарантиях безопасности для Украины

Сийярто: вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать поэтапно
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Shutterstock

Вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после подписания соглашения и переговорных процессов о мире. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Все необходимо делать поэтапно, нельзя смешивать. Иначе мы не сможем двигаться к миру», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что большое значение в данном вопросе будет иметь возможное соглашение между Россией и США.

13 марта Bloomberg сообщило, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, что это решение не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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