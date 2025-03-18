Британия и ЕС активизируют обсуждение конфискации российских активов

Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о способах изъятия замороженных активов российского Центробанка, чтобы увеличить расходы на оборону и оказать давление на Россию в преддверии мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассмотрят «инновационные инициативы» по совместному увеличению финансирования европейской обороны и повышению военной готовности на встрече в Лондоне 18 марта, пишет агентство, ссылаясь на сообщение МИД Великобритании.

По словам источников Bloomberg, переговоры будут включать вопрос о том, как Европа гарантирует себе правильное юридическое и финансовое прикрытие для изъятия миллиардов российских активов.

Прогресс достигается, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, которые по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро, подчеркивает агентство.

13 марта стало известно, что Канада перевела Украине почти $1,7 млрд от замороженных активов России в рамках программы экстренного кредитования.

Ранее Трамп заявил, что США обсуждают разделение ряда активов с Россией и Украиной.