В Госдуме высказались о возможной миссии Европы на Украине

Подготовка странами Европейского союза (ЕС) операции на Украине является безрассудным шагом. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Россия внимательно следит за агрессивными действиями и безрассудными шагами европейских стран, стремящихся к дальнейшему раздуванию военного конфликта на Украине», — сказал он.

13 марта Bloomberg сообщило, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, что это решение не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.