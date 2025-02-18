В России прошли успешные испытания «Булат» для противотанковых ракетных комплексов

Компания «Высокоточные комплексы», входящая в систему «Ростеха», провела успешные испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено», — говорится в сообщении.

Ракета «Булат» предназначена для ликвидации среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. По данным компании, разработка имеет защиту от помех, а также систему управления с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность действия ракеты составляет порядка 3,5 километра.

До этого в России изобрели робототехнический комплекс, предназначенный для штурмовых действий либо их поддержки. Разработчиками комплекса стали создатели гусеничной платформы «Варан», а также изобретатели турели ДУП-2.

Сообщается, что беспилотный штурмовик успешно прошел испытания, приближенные к боевым. Мобильный робот-турель может максимально близко подъехать к позиции врага, найти и уничтожить цель.

Ранее в России разработали систему на основе ИИ, которая может защитить предприятия от беспилотников.