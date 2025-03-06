В России разработали новый беспилотник для дальней разведки

ТАСС: в Казани создали дрон «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров

В Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

По данным агентства, дрон-разведчик имеет размах крыла в 1,8 метра. Беспилотник оснащен тремя камерами, одна из которых создана для оператора и его ориентирования, а другие две помогают устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров. При этом камеры на дне фюзеляжа обладают 30-кратным зумом и тепловизорами.

В публикации говорится, что «Аватар» был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани.

«Вес этого самолета не превышает трех килограммов, и один человек спокойно может запускать его с рук, он же может быть и оператором, что является важной особенностью беспилотника», — рассказал один из инженеров команды.

По его словам, оператор может ввести БПЛА в режим автозапуска и перейти на его управление при помощи пульта в дистанционном режиме. При этом антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров, чтобы солдат мог безопасно пользоваться орудием.

До этого компания «Высокоточные комплексы», входящая в систему «Ростеха», провела успешные испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Ранее в России разработали систему на основе ИИ, которая может защитить предприятия от беспилотников.