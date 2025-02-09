Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию

Ким Чен Ын: КНДР будет неизменно поддерживать Россию в конфликте на Украине

Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию и отстаивание ею своей позиции в конфликте на Украине, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, «справедливое дело армии и народа России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности» будут неизменно поддерживать и поощрять граждане и армия КНДР.

Глава Северной Кореи добавил, что Пхеньян поддержит Москву в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.

13 января южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР может приехать в Россию в первой половине текущего года. СМИ сослалось на информацию представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Предположительно, визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву.

Ранее Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу.