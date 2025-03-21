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В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас

Politico: авторитету Каллас был нанесен удар из-за плана по Украине
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авторитету верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в €40 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дело в том, что прежде чем представить свой план и попросить страны — участницы сообщества выделить еще больше денег, Каллас не провела с ними должных консультаций (...) Удар по ее авторитету очевиден», — говорится в статье.

Один из источников агентства заявил, что Каллас пытается вести себя как премьер-министр, однако на данный момент у нее «другая работа».

20 марта на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины.

Предложение главы евродипломатии о выделении €40 миллиардов на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 миллиардов не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

Ранее в ЕС пообещали помочь Украине для ее ускоренного вступления в союз.

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