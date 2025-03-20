Саммит Евросоюза не утвердил план по военным поставкам Киеву на €5 млрд

Саммит ЕС не утвердил план Каллас по военным поставкам Украине на €5 млрд

На саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении €40 миллиардов на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 миллиардов не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

«Текст заявления твердо поддержали 26 глав государств и правительств стран ЕС (без Венгрии. — прим ред.). Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече (намеченной на конец июня)», — говорится в документе.

Сегодня в ходе саммита ЕС в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие заявления по Украине. В итоге его поддержали только 26 стран. До этого Венгрия блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировкой о «достижении мира через силу».

Ранее в ЕС пообещали помочь Украине для ее ускоренного вступления в союз.