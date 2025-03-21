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В Кремле высказались о ядерной программе Ирана

Песков: РФ исходит из того, что Иран не планирует получать ядерное оружие
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие. Таких планов у Ирана нет. Такие заявления неоднократно делались», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Иран развивает свой сектор мирного атома в строгом соответствии с международным правом.

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо делать до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников.

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