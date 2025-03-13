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В Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников

МИД Ирана: Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран ведет переговоры с США через посредников. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Исламской республики, передает ТАСС.

«В отношении возможных переговоров по ядерной тематике у нас есть план и продуманная стратегия. Переговоры продолжаются через посредников, также поддерживается канал взаимодействия с тремя европейскими странами», — говорится в сообщении.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолла Али Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу. По словам американского лидера, «Иран не должен получить ядерное оружие». Глава Белого дома выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

Позже американский президент пообещал Тегерану последствия, если он откажется заключать соглашение с США. Трамп при этом не уточнил, какие именно шаги может предпринять американская сторона, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Ираном.

В ответ на это письмо Хаменеи указал, что «Иран не будет вести переговоры с США», поскольку Вашингтон преследует только собственные интересы. Верховный лидер республики подчеркнул, что предложение Трампа продиктовано не стремлением к миру, а навязыванием доминации США.

Ранее Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой.

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