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Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени

Патриарх Кирилл вручил Лаврову орден Александра Невского I степени
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Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову орден Александра Невского I степени. Об этом пишет сайт Русской Православной Церкви.

«‎На протяжении долгого времени Вы со тщанием и ответственностью трудитесь на посту министра иностранных дел Российской Федерации, неизменно демонстрируя высочайший профессионализм, приверженность правде и справедливости, умение добиваться оптимального решения задач, стоящих перед Вами и Вашими коллегами», — говорится в поздравлении патриарха.

Глава внешнеполитического ведомства РФ родился 21 марта 1950 года в Москве. В текущем году ему исполняется 75 лет.

В ведомстве главу поздравили видеороликом. Он состоит из кадров, сделанных во время различных мероприятий с участием российского министра иностранных дел и его официальных визитов в другие страны. При этом в видео отмечается, что Лавров обладает целым рядом положительных качеств — трудолюбием, остроумием, обаянием и другими.

Действующий руководитель МИД занял соответствующую должность в 2004 году и продолжает работать на этом посту 22-й год подряд. Это делает его настоящим «долгожителем» среди членов нынешнего кабинета министров.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова.

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