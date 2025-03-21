Путин поздравил коллег из СНГ с праздником Навруз

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с праздником Навруз. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«‎В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнёрства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поздравления также направили верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в столице.

Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным 7 марта также подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее Путин лично поздравил Белоусова с днем рождения.