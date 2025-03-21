Финляндия стала крупнейшим фронтом НАТО против России. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Финляндия представляла собой успешный пример нейтральной страны. Однако она, присоединившись к альянсу, оказалась самым большим фронтом НАТО против России», — подчеркнул он.
До этого президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России.
В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что отправка «миротворцев» НАТО на территорию Украины будет означать войну с альянсом.
Ранее премьер Британии заявил, что мировые лидеры взяли «новые обязательства» по Украине.