Стармер заявил, что мировые лидеры взяли «новые обязательства» по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи представителей стран — союзниц Украины заявил, что на мероприятии обсуждались обязательства как в рамках «коалиции желающих», так и в вопросах коллективной обороны и безопасности Европы. Его слова приводит Sky News.

По его словам, у стран есть «более сильная коллективная решимость» и «сегодня утром были вынесены на обсуждение новые обязательства». Эти обязательства касаются как «коалиции желающих» миротворческих сил на Украине, так и «более широкого вопроса, а именно коллективной обороны и безопасности Европы», сказал Стармер.

Премьер Британии рассказал, что была «достигнута договоренность о переходе к оперативной фазе» военного планирования. Европе необходимо усилить собственную оборону и безопасность, указал Стармер.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

Ранее Меркель заявила, что Зеленский не может единолично решать судьбу Украины.