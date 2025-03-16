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Медведев заявил о возможности войны с НАТО из-за отправки «миротворцев» на Украину

Медведев сравнил отправку натовских «миротворцев» на Украину с войной с альянсом
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French Army/AP

Отправка «миротворцев» НАТО на территорию Украины будет означать войну с альянсом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Это означает войну с НАТО», — отметил он, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отправке миротворцев из стран альянса на территорию Украины.

Медведев рекомендовал Макрону и Стармеру советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

«Им снова и снова говорят, что миротворцы [на Украине] должны быть не из стран НАТО», — заметил он.

Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стармер заявил, что мировые лидеры взяли «новые обязательства» по Украине.

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