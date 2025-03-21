Американский профессор дал совет западным лидерам, как относиться к Путину

У Запада нет другого выбора, кроме как начать доверять президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«У нас нет другого выбора, кроме как доверять (Владимиру. — прим. ред.) Путину», — подчеркнул он.

По мнению американского профессора, западные страны проигрывают в прокси-войне с Россией, а Украина вскоре может потерять еще больше территорий при условии отсутствия мира.

У Запада на руках нет карт, подытожил Миршаймер.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

19 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, достигнутых во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Госдепе заявили о приближении мира на Украине.