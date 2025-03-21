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Шойгу прибыл в Северную Корею

Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с руководителями Северной Кореи
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Владимир Смирнов/РИА Новости

В Пхеньян — столицу Северной Кореи — прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

В планах встреча Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими руководителями страны, отметило агентство.

16 марта сообщалось, что министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи провела встречу с российской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. По данным ЦТАК, министр провела «дружескую беседу» с делегацией. Во встрече приняли участие сотрудники министерства иностранных дел, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР.

В феврале президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Как отмечало ЦТАК, встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере. По информации агентства, лидер РФ поблагодарил КНДР за то, что республика поддерживает Россию. Кроме того, на встрече Путин обратил внимание, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».

Ранее Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину.

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