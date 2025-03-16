Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России в Пхеньяне

Министр иностранных дел Северной Кореи (КНДР) Чхве Сон Хи провела встречу с российской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Об этом сообщает » target=«_blank»>Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным журналистов, министр провела «дружескую беседу» с делегацией. Во встрече приняли участие сотрудники министерства иностранных дел, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР. Уточняется, что в субботу также прошли переговоры между заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и его российским коллегой.

«Стороны подробно обсудили практические меры по активизации двустороннего обмена и сотрудничества в соответствии с договоренностями, достигнутыми на историческом саммите КНДР и России в июне 2024 года, а также в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами», — сказано в сообщении ЦТАК.

Президент России Владимир Путин 27 февраля провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Как отмечало ЦТАК, встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере. По информации агентства, лидер РФ поблагодарил КНДР за то, что республика поддерживает Россию. Кроме того, на встрече Путин обратил внимание, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».

Ранее Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину.