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Крымский политик прокомментировал слова Зеленского о полуострове

Политик Чегринец назвал слова Зеленского об умирающем Крыме весенним обострением
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал весенним обострением заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров умирает без украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, Крым в составе России преобразился инфраструктурно, состояние полуострова в сравнение не идет с тем, как он был заброшен в украинский период.

По его словам, эту информацию можно легко проверить и понять, что заявление украинского лидера — «бред».

Зеленский, выступая 20 марта перед журналистами в Осло, заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма».

Позже военный корреспондент Александр Коц, комментируя это заявление, выразил мнение, что Зеленский игнорирует реальность, полагая, что достижения Крыма «не могут существовать» под российской юрисдикцией.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республика готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень.

Ранее в Крыму заявили, что Украина получит не полуостров, а «дырку от бублика».

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