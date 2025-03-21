Правительство Греции отказалось отправлять войска на Украину

Правительство Греции сообщило, что не отправит войска на Украину

Правительство Греции не собирается отправлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Павлос Маринакис в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

»[Обсуждения] такого вопроса не существует», — отметил он.

Маринакис подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись как можно быстрее с участием Киева, чтобы добиться мира.

19 марта бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что отправка «миротворцев» НАТО на территорию Украины будет означать войну с альянсом. Медведев рекомендовал Макрону и Стармеру советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский рассказал, как можно увеличить количество миротворцев на Украине.