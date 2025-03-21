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Правительство Греции отказалось отправлять войска на Украину

Правительство Греции сообщило, что не отправит войска на Украину
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Правительство Греции не собирается отправлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Павлос Маринакис в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

»[Обсуждения] такого вопроса не существует», — отметил он.

Маринакис подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись как можно быстрее с участием Киева, чтобы добиться мира.

19 марта бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что отправка «миротворцев» НАТО на территорию Украины будет означать войну с альянсом. Медведев рекомендовал Макрону и Стармеру советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский рассказал, как можно увеличить количество миротворцев на Украине.

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